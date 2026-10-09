Поиск

В Москве открыли мемориальную доску Евгению Евстигнееву

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве открыли мемориальную доску и мурал к 100-летию одного из основателей театра "Современник", актера театра и кино, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, передает корреспондент "Интерфакса".

Днем в пятницу на доме на Никитском бульваре, где долгое время жил Евстигнеев, установили мемориальную доску. Автором памятной доски стал Александр Свиязов, ученик народного художника России Александра Рукавишникова. В основе мемориальной доски - портрет Евстигнеева, а ниже - образ самого "Современника" с его знаменитой колоннадой на Чистых прудах. В церемонии принял участие художественный руководитель "Современника" Владимир Машков.

Вечером на Чистопрудном бульваре рядом с театром "Современник" открыли мурал с портретом артиста. Проект был реализован театром совместно с "Нижегородским землячеством" при поддержке правительства Нижегородской области, откуда родом сам артист. Мурал создали участники арт-группы ZUKCLUB - художники Сергей Овсейкин и Иван Астро. Там же заработала выставка, посвященная жизни и творчеству Евстигнеева.

В честь памятной даты в музее МХАТ на Камергерском переулке открылась выставка "Евгений Евстигнеев. Талант без лишних слов" с архивными фотографиями и сценическими костюмами, среди которых китель и рубаха героя Ивана Адамыча из спектакля "Горячее сердце" (1978г). В экспозиции также представлено личное дело Евстигнеева времен студенчества в Школе-студии МХАТ, протоколы репетиций, программки, карикатуры на артиста и короткие афористичные рассказы его коллег.

Завершит программу памятных мероприятий юбилейный вечер-спектакль "ЕвстиГений" в постановке Марины Брусникиной в "Современнике". Со сцены прозвучат воспоминания друзей, коллег и партнеров артиста о нем.

Евстигнеев - советский и российский актер театра и кино, театральный педагог. В 1956 году он вместе с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой, Олегом Табаковым, Лилией Толмачевой и Виктором Сергачевым вошел в число основателей театра "Современник". Знаменитым Евстигнеева сделала роль короля в спектакле "Голый король" (пьеса Евгения Шварца) в 1960 году. Позднее, в 1964 году, артист сыграл роль Дынина в дебютном фильме режиссера Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

В разные годы Евстигнеев также выступал на сцене МХАТа и преподавал в Школе-студии МХАТ, воспитывая новое поколение артистов. Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении, озвучивал персонажей в мультфильмах и фильмах, участвовал в радиоспектаклях. В фильмографии артиста выделяются роли в картинах "Берегись автомобиля", "Золотой теленок", "Собачье сердце", "Семнадцать мгновений весны", "Гараж", "Зимний вечер в Гаграх", "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России", "По семейным обстоятельствам", "Место встречи изменить нельзя" и "Гардемарины, вперед!".

Евстигнеев умер в 1992 году в возрасте 65 лет после серии инфарктов. В момент смерти он находился в Лондоне, где ему должны были сделать операцию на сердце. Похоронен актер на Новодевичьем кладбище.

Современник СССР Москва Евгений Евстигнеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин сообщил о нейтрализации 15 БПЛА

На выходных в столичном регионе похолодает

Временно закрыты Внуково и Жуковский

Фасадам ресторана "Прага" на Арбате вернут облик 1954 года

 Фасадам ресторана "Прага" на Арбате вернут облик 1954 года

Первый участок Бирюлевской линии московского метро будет запущен в 2028 году

 Первый участок Бирюлевской линии московского метро будет запущен в 2028 году

Пользователь каршеринга выплатит 160 тыс. руб. за нарушение договора аренды

 Пользователь каршеринга выплатит 160 тыс. руб. за нарушение договора аренды

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" приостановили работу

 Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" приостановили работу

В Подмосковье недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы

Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 161

В Подмосковье нашли второго погибшего в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12197 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 113 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов