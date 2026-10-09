В Москве открыли мемориальную доску Евгению Евстигнееву

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве открыли мемориальную доску и мурал к 100-летию одного из основателей театра "Современник", актера театра и кино, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, передает корреспондент "Интерфакса".

Днем в пятницу на доме на Никитском бульваре, где долгое время жил Евстигнеев, установили мемориальную доску. Автором памятной доски стал Александр Свиязов, ученик народного художника России Александра Рукавишникова. В основе мемориальной доски - портрет Евстигнеева, а ниже - образ самого "Современника" с его знаменитой колоннадой на Чистых прудах. В церемонии принял участие художественный руководитель "Современника" Владимир Машков.

Вечером на Чистопрудном бульваре рядом с театром "Современник" открыли мурал с портретом артиста. Проект был реализован театром совместно с "Нижегородским землячеством" при поддержке правительства Нижегородской области, откуда родом сам артист. Мурал создали участники арт-группы ZUKCLUB - художники Сергей Овсейкин и Иван Астро. Там же заработала выставка, посвященная жизни и творчеству Евстигнеева.

В честь памятной даты в музее МХАТ на Камергерском переулке открылась выставка "Евгений Евстигнеев. Талант без лишних слов" с архивными фотографиями и сценическими костюмами, среди которых китель и рубаха героя Ивана Адамыча из спектакля "Горячее сердце" (1978г). В экспозиции также представлено личное дело Евстигнеева времен студенчества в Школе-студии МХАТ, протоколы репетиций, программки, карикатуры на артиста и короткие афористичные рассказы его коллег.

Завершит программу памятных мероприятий юбилейный вечер-спектакль "ЕвстиГений" в постановке Марины Брусникиной в "Современнике". Со сцены прозвучат воспоминания друзей, коллег и партнеров артиста о нем.

Евстигнеев - советский и российский актер театра и кино, театральный педагог. В 1956 году он вместе с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой, Олегом Табаковым, Лилией Толмачевой и Виктором Сергачевым вошел в число основателей театра "Современник". Знаменитым Евстигнеева сделала роль короля в спектакле "Голый король" (пьеса Евгения Шварца) в 1960 году. Позднее, в 1964 году, артист сыграл роль Дынина в дебютном фильме режиссера Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

В разные годы Евстигнеев также выступал на сцене МХАТа и преподавал в Школе-студии МХАТ, воспитывая новое поколение артистов. Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении, озвучивал персонажей в мультфильмах и фильмах, участвовал в радиоспектаклях. В фильмографии артиста выделяются роли в картинах "Берегись автомобиля", "Золотой теленок", "Собачье сердце", "Семнадцать мгновений весны", "Гараж", "Зимний вечер в Гаграх", "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России", "По семейным обстоятельствам", "Место встречи изменить нельзя" и "Гардемарины, вперед!".

Евстигнеев умер в 1992 году в возрасте 65 лет после серии инфарктов. В момент смерти он находился в Лондоне, где ему должны были сделать операцию на сердце. Похоронен актер на Новодевичьем кладбище.