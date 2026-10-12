В Москве жилые башни на месте комбината "Правды" построят в 2029 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве жилой комплекс из двух башен высотой на месте комбината газеты "Правда"построят в 2029 году, сообщил журналистам акционер DARS (инвестор проекта) Дмитрий Рябов.

"Комплекс будет состоять из двух 21-этажных башен высотой до 83 м на едином стилобате. Общая площадь комплекса составит 31,1 тысячи кв.м. Завершить строительство и сдать дом планируется в 2029 году", - рассказал Рябов.

В проекте предусмотрены 425 квартир, 69 кладовых, подземный паркинг на 248 машино-мест и разные общественные пространства.

"На первых этажах здания разместятся кафе, ресторан, магазин, фитнес-центр и другие коммерческие помещения", - уточнил Рябов.

В состав проекта также войдет существующее здание многофункционального центра, которое будет сохранено и реконструировано.

"Рядом с домом планируется обустроить парк площадью более одного гектара с искусственным прудом. Рядом разместят амфитеатр, детские площадки и зоны отдыха. Через водоем пройдет пешеходный мост", - добавил Рябов.

Партнер проекта - банк ВТБ, общий объем инвестиций составит 17,6 млрд рублей.