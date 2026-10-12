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Что произошло за день: понедельник, 12 октября

Заявления Москвы относительно возможности перемирия, санкции ЕС, лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, безвизовый въезд в РФ для граждан Вьетнама

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия не будет давать Украине передышку на поле боя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их провести.

- ЕС ввел санкции против 826 структур и 743 человек за то, что они, по версии союза, имеют отношение к ОПК России. В частности, под ограничения попадают производитель грузовиков и автобусов ПАО "ГАЗ", ярославский "Автодизель" из группы "ГАЗ", "НефАЗ", "Северсталь канаты" и "Северсталь подъемные технологии", поставщики компонентов для ракет, БПЛА и самолетов.

- Евросоюз ввел санкции против российского девелопера "Самолет" и его гендиректора Анны Акиньшиной. Решение обосновано тем, что, по версии ЕС, на строительных проектах во Владивостоке компания использовал рабочую силу из КНДР.

- Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

- Суд РФ признал экстремистским объединением польскую компанию Utal, которая производит автомобильные номера.

- Объем торгов на фондовом рынке "Московской биржи" в выходные 10-11 октября достиг рекордных 92,8 млрд рублей.

- Путин до 15 октября 2027 года ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама, прибывающих в страну на срок до 30 дней с гостевым или деловым визитом, и туристов.

- Запланированное снижение структурного первичного дефицита бюджета - важное условие для снижения ключевой ставки в 2027 году, заявил в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

- В Москве на месте комбината газеты "Правда" в 2029 году построят жилой комплекс из двух башен.

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