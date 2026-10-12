Глава Мосгорсуда переназначен на второй срок

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй срок.

"Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Этим же указом на шестилетний срок на должность заместителя главы Мосгорсуда назначен Денис Шаповалов.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала назначить Птицына главой Мосгорсуда на второй срок.

Кандидатуру Птицына также поддержал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Птицын занимает должность председателя Мосгорсуда с 24 октября 2020 года. Также он возглавляет Совет судей РФ.