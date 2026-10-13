Внуково и Домодедово работают по согласованию
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее аналогичные ограничения ввели во Внуково.
Накануне на подлете к Москве был уничтожен 41 беспилотник.