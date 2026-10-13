В Москве произошло задымление в рейсовом автобусе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На западе Москвы утром произошло задымление в автобусе маршрута 329 коммерческого перевозчика ООО "Стартранс", обошлось без пострадавших, сообщил Департамент транспорта столицы.

Это случилось около 11:50 у дома 1 корпус 2 на улице Веерная, когда автобус следовал по маршруту. По предварительным данным, водитель заметил задымление, остановился, высадил пассажиров и вызвал пожарных. Пожар потушили. На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.

"Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.