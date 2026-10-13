Четыре международных соглашения заключили на седьмой Московской неделе моды

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские дизайнеры представят свои коллекции в Белоруссии, Казахстане, Кении и Бангладеш, такие договоренности достигнуты по итогам седьмой Московской недели моды; общий объем сделок, обсуждаемых участниками мероприятия, приближается к 350 млн руб., сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Международные соглашения подписаны с партнерами из Белоруссии, Казахстана, Кении и Бангладеш. Благодаря им российские дизайнеры представят свои коллекции в этих странах", - цитирует Сергунину пресс-служба столичного департамента культуры.

По ее словам, общий объем сделок, обсуждаемых участниками седьмой Московской недели моды, составляет уже почти 350 млн руб.

В рамках договоренностей, достигнутых в предыдущие сезоны, отечественные модельеры до конца 2026 года отправятся в Индию и Испанию. На следующий год запланированы поездки в Китай и Армению, уточнила заммэра.

Седьмая Неделя моды прошла в столице с 26 сентября по 1 октября, ее посетили больше 65 тыс. человек. Она объединила бренды из 12 иностранных государств и 24 регионов России, в том числе из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Волгоград, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Омск.

Показы провели не только профессионалы, но и около 100 студентов Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Национального института дизайна и других профильных учебных заведений. Всего почти 2 тыс. моделей продемонстрировали публике свыше 3 тыс. образов.

На Неделе моды также работала площадка с маркетом и шоурумом, организованная совместно с проектом "Сделано в Москве". Ее ассортимент включал одежду, обувь и аксессуары 96 российских компаний, более 60 из которых - столичные. Благодаря этой городской программе локальные бренды презентовали авторские коллекции, а их дополнительный оборот превысил 33 млн руб.

Кроме того, прошел фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. На нем можно было посмотреть 56 картин о моде отечественных и зарубежных режиссеров.

Международную программу дополнил четвертый Саммит моды БРИКС+. Он привлек экспертов из России и еще свыше 60 государств - от Бразилии, Китая и Мексики до Индии и Малайзии. Ключевой темой стало влияние глобальных экономических, социальных и технологических трансформаций на модную индустрию.