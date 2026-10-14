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Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 15 беспилотников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 15 беспилотников, направлявшихся к столице, общее количество уничтоженных в среду дронов выросло до 75.

"Еще 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канае в Max.

Ранее в среду московский мэр информировал о 60 беспилотниках, сбитых на подлете к столице.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 октября 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Москва
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