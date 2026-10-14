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Более 490 БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера вторника

На подлете к Москве сбито 180 беспилотников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера вторника в сторону Московского региона летели 493 беспилотника, 180 дронов ликвидировали на подлете к столице.

"В период с 20:30 13 октября по 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве", - написал Собянин в мессенджере Max.

Ранее в среду сообщалось об уничтожении 116 дронов, летевших на столицу.

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Сергей Собянин Московский регион Москва
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