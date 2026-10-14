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Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в среду.

"Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Домодедово Жуковский Росавиация
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