Закрыты аэропорты Череповца, Саранска, Пензы, Саратова и Ярославля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в аэропортах Череповца, Саранска, Пензы, Саратова, и Ярославля, сообщили в Росавиации.

"Пенза, Саратов (Гагарин), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют в череповецком и саранском аэропортах.

Ранее в ночь на среду приостановил работу аэропорт Пскова.