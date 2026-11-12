Свыше 180 административных материалов составлено на курьеров в Москве с конца апреля

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве с конца апреля текущего года проведено более 50 рейдов по выявлению нарушений в работе курьеров, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сотрудники МАДИ (Московской административной дорожной инспекции), Госавтоинспекции, МосТрансПроекта и работники "Московского паркинга" проверяют доставщиков в рамках решения Антитеррористической комиссии города. С 29 апреля 2026 года: провели 54 рейда, составили более 180 административных материалов, (...) переместили на спецстоянку 154 электровелосипеда", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в четверг.

По данным дептранса, среди нарушений чаще всего фиксируют превышение разрешенной скорости 25 км/ч, которую измеряют на специальном стенде; отсутствие у курьера учетной записи и открытой рабочей смены; использование электровелосипеда без идентификационных номеров.

"За нарушения курьерскому сервису могут выписать штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб., а доставщику - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Если на стенде зафиксировали превышение скорости, электровелосипед отправят на спецстоянку", - уточнили в департаменте.