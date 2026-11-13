Сильный дождь ожидается в Москве в пятницу во второй половине дня

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям использовать для поездок по городу метро во второй половине дня в пятницу из-за ожидающегося сильного дождя.

"Во второй половине дня синоптики прогнозируют сильный дождь. Из-за осадков время в пути на авто может увеличиться. Быстрее и комфортнее будет на метро", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

Вечерний разъезд начнется раньше - около 16:00, уточнили в дептрансе.

Интенсивное движение ожидается в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в область, отмечается в сообщении.