Почти 470 БПЛА летело в сторону Московского региона с вечера четверга

Более 140 беспилотников уничтожено на подлете к Москве, сообщил Собянин

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летело 467 беспилотников в период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября.

Об этом Собянин написал в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

По его словам, большая часть этих дронов уничтожена на дальних рубежах.

"144 беспилотника нейтрализовано на подлёте к Москве", - отметил мэр.