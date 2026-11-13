Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве и области в пятницу

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 17 м/с ожидается местами в Москве в пятницу, сообщили в столичном главке МЧС.

"В период с 13:00 до конца суток 13 ноября в Москве ожидается ветер 12-17 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

В МЧС по Московской области также предупредили о непогоде: ветер с порывами до 17 м/с прогнозируются в регионе до конца суток. Ведомство рекомендует быть осторожными и соблюдать правила безопасности.