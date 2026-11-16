В Москве проводят эвакуацию из Института культуры

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Московский государственный институт культуры (МГИК) объявил об эвакуации студентов и сотрудников из-за поступившего сообщения о минировании.

Людей просят сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.

"Информация о возобновлении занятий будет опубликована на официальных информационных ресурсах института", - подчеркнули в институте.

В прошлый раз эвакуацию во МГИКе проводили 12 ноября, тогда информация о минировании не подтвердилась.