В Москве проводят эвакуацию из Института культуры
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Московский государственный институт культуры (МГИК) объявил об эвакуации студентов и сотрудников из-за поступившего сообщения о минировании.
Людей просят сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.
"Информация о возобновлении занятий будет опубликована на официальных информационных ресурсах института", - подчеркнули в институте.
В прошлый раз эвакуацию во МГИКе проводили 12 ноября, тогда информация о минировании не подтвердилась.