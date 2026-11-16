Пожар на территории спорткомплекса на западе Москвы полностью потушен

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание на территории спортивно-экологического комплекса "Лата Трэк" на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в понедельник.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее пожар возник по адресу: улица Крылатская, дом 1. Его площадь составила 1,7 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены 85 человек и 23 единицы техники.

По сведениям из открытых источников, по данному адресу расположен спортивно-экологический комплекс "Лата Трэк".