Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию, сообщает Росавиация в понедельник.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В ведомстве добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.