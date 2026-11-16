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Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию, сообщает Росавиация в понедельник.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В ведомстве добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Внуково Домодедово Росавиация
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