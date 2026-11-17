Что случилось этой ночью: вторник, 17 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту, движение транспорта было остановлено.

- Около 800 БПЛА летело на Московский регион с вечера понедельника, 321 дрон сбит на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

- Истребители Сил самообороны Японии были подняты в воздух в связи с нарушением воздушного пространства страны, предположительно, российским военным самолетом. Токио выразил Москве протест по дипломатическим каналам.

- Джаред Кушнер сообщил о начале работы над повесткой многосторонних переговоров по украинскому урегулированию. По данным Axios, в четверг спецпосланники президента США встретятся в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками для обсуждения гарантий безопасности.

- Четвертый за сутки танкер подорвался на мине в районе Ормузского пролива. Судно получило значительные повреждения и загорелось.

- Сбой в работе системы авиакомпании United Airlines привел к задержке ряда рейсов в аэропортах США.

- Иран разрабатывает планы покушения на высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне с использованием "грязной бомбы" или химоружия, сообщил CNN со ссылкой на данные американской разведки.

- Даниил Медведев взял верх над Флавио Коболли в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине.