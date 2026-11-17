Москвичке предъявили обвинение в покушении на убийство экс-советника Азарова

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о покушении на убийство общественного деятеля Сергея Заворотного предъявило обвинение задержанной москвичке, намерено добиться ее ареста, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство Сергея Заворотного. Задержанной по подозрению в совершении этого преступления жительнице столицы предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч.3, ст.30, п.п. "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она не уточнила имени обвиняемой, отметив, что на допросе "она признала вину".

"Сегодня следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель СКР.

13 ноября в результате взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве был ранен бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.

Он был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь.

Столичным управлением СКР расследуется уголовное дело о покушении на убийство.

Накануне в ФСБ и СКР сообщили о задержании в Москве девушки, которая, действуя под влиянием мошенников, совершила подрыв автомобиля.

"Установлено, что задержанная с июля 2026 года находилась в психологической обработке представителя мошеннического колл-центра, действовавшего под легендой сотрудника Центрального Банка России, и перечислила на так называемые безопасные счета крупную денежную сумму. В дальнейшем она была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Со своей стороны Петренко сообщила, что задержанная - москвичка 2005 года рождения, которая "установила взрывное устройство под днищем автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного".