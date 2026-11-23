Суд в Москве оштрафовал Meduza на 250 тыс. рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы признал издание Meduza (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) виновным в распространении заведомо недостоверной информации, сообщили в понедельник в Мосгорсуде.

"Суд назначил SIA "Meduza Proесrt" наказание в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей", - заявили в суде.

Издание признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

По данным суда, в мае 2026 года "в телеграм-канале "Медуза - Books" была размещена недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сообщений, создавшая угрозу массового нарушения общественного порядка".