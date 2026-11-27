Движение на Комсомольском проспекте в Москве перекрыли из-за массового ДТП

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Несколько автомобилей столкнулись на Комсомольском проспекте в Москве, движение временно перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта в пятницу.

"На Комсомольском проспекте (в районе д.48) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Комсомольскому проспекту перекрыто", - говорится в сообщении.