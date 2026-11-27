Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 января 2027 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об изменении с 1 января 2027 года стоимости перемещения и хранения автомобилей в Москве.

"С 1 января 2027 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

Там пояснили, что корректировка тарифов на перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянках осуществляется в пределах экономически обоснованного уровня тарифа. В его себестоимость включаются реальные затраты города - на топливо, зарплаты работников, ремонт и обслуживание техники и так далее.

"Плата за хранение не начисляется, если забрать транспортное средство в течение суток с момента его помещения на спецстоянку. А в случае, если произвести оплату до того, как забрать машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%", - уточнили в департаменте.

С 1 января стоимость перемещения транспортных средств категорий М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдёт 60 дней с момента возвращения автомобиля, но без 25%-ной скидки, обойдется нарушителям в 10 тыс. руб. За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. нужно будет заплатить 13 072 руб. Столько же будет стоить перемещение транспортного средства категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иных транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 4 тонн.

Хранение без скидки обойдется в сутки в 1 600 руб. за транспортные средства категории M и A, 2 тыс. 800 руб. - за B и D массой не более 3,5 т и 3 193 руб. - за D массой более 3,5 т, С, Е и негабаритные транспортные средства.