Аэропорт Внуково работает по согласованию

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживают рейсы по согласованию, сообщает Росавиация в пятницу.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В ведомстве добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.