Аэропорт Внуково работает по согласованию

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.