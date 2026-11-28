В Москве при тушении пожара спасли 14 человек

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные спасли 14 человек, включая 4 детей, при тушении пожара в квартире на западе Москвы, сообщили в субботу в столичном главке МЧС.

"Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 14 человек, в том числе 4 детей" - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на Витебской улице. О пострадавших не сообщалось.