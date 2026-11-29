Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.