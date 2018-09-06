Московские музеи в День города будут работать бесплатно

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Жители и гости столицы в дни празднования 871-летия Москвы, 8 и 9 сентября, смогут бесплатно посетить 81 музей и выставочный зал, сообщает сайт мэрии.

Как рассказал сайту генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников, для посещения любого из городских музеев нужно сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется.

"Предварительная регистрация тоже не нужна, но на некоторые выставки необходимо записаться заранее", - уточнил Овчинников.

В списке музеев, в которые 8 и 9 сентября можно будет попасть бесплатно, - музей Москвы, Дарвиновский музей, музей космонавтики, дом-музей Марины Цветаевой. Полный список учреждений культуры опубликован на сайте мэрии.

Культурные площадки будут в субботу и воскресенье работать по своему обычному графику, добавили в городской администрации.

В мэрии также сообщили, что в честь 871-летия столицы для горожан организуют бесплатные экскурсии, некоторые из них подготовили специально ко Дню города. Так, 150 познавательных прогулок пройдут 8 и 9 сентября в рамках проекта "Москва экскурсионная". Участникам расскажут об истории столицы и ее самых интересных местах в городе - например, проведут по булгаковским местам и Большому Каретному переулку, где прошли молодые годы поэта Владимира Высоцкого.