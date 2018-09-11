В Московском зоопарке впервые выкормили птенцов турако

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Московского зоопарка впервые получили потомство от гвинейских птиц турако, которые находятся в Красной книге, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.
"Потомство появилось на свет 21 июня. Сразу после вылупления птенцов забрали в специальное закрытое помещение, где при оптимальной температуре, освещении и влажности их в течение двух месяцев выкармливали вручную", - рассказали в пресс-службе.
Ко-ко? Турако! Впервые в истории зоопарка удалось получить потомство от гвинейских турако! Празднуем победу, ждем всех в гости, чтобы показать красавцев птенцов 🍇🍋🍏 Vd: Н. Назарова #zoo #nature #animals #fun #birds #color #beautiful #wildlife #newborn #московскийзоопарк
В окрасе гвинейских турако доминирует насыщенный зеленый цвет, маховые перья окрашены в ярко-малиновый, а брюшко и задняя часть спины почти черного цвета с фиолетово-лиловым металлическим отблеском.
Гвинейские турако занесены в Красную книгу как вымирающий вид. В дикой природе обитают в западной части Африки вдоль Гвинейского залива. В Московском зоопарке содержатся четыре взрослых особи и два птенца.