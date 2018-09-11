В Московском зоопарке впервые выкормили птенцов турако

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Московского зоопарка впервые получили потомство от гвинейских птиц турако, которые находятся в Красной книге, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"Потомство появилось на свет 21 июня. Сразу после вылупления птенцов забрали в специальное закрытое помещение, где при оптимальной температуре, освещении и влажности их в течение двух месяцев выкармливали вручную", - рассказали в пресс-службе.

В окрасе гвинейских турако доминирует насыщенный зеленый цвет, маховые перья окрашены в ярко-малиновый, а брюшко и задняя часть спины почти черного цвета с фиолетово-лиловым металлическим отблеском.

Гвинейские турако занесены в Красную книгу как вымирающий вид. В дикой природе обитают в западной части Африки вдоль Гвинейского залива. В Московском зоопарке содержатся четыре взрослых особи и два птенца.