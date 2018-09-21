В Московском зоопарке впервые за 20 лет родился северный морской котик

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Детеныш северного морского котика появился в Московском зоопарке впервые за 20 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Детеныш получил кличку Роджер. Недавно его вместе с матерью перевели в наружный вольер, располагающийся на новой территории зоосада. Ему исполнилось два месяца, и пока основу его рациона составляет материнское молоко, но уже совсем скоро Роджеру начнут давать рыбу, как и его взрослым сородичам.

"Рождение детеныша морского котика - большое и радостное событие для Московского зоопарка. То, что животные дали здоровое потомство, свидетельствует о том, что им комфортно и спокойно в условиях, созданных в нашем зоопарке", - рассказал генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Акулова отметила, что северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид.

В столичном зоосаде содержится небольшая группа морских котиков из пяти особей. Во главе ее стоит 12-летний самец по имени Пират. Остальные члены группы - две взрослые самки Юшка и Спарта, которым по 10 лет, молодая самка Дори, приехавшая в 2016 году из Ижевска, а также маленький Роджер. Четыре живущих в Московском зоопарке морских котика родились в дикой природе.

Московский зоопарк регулярно пополняет свою коллекцию, которая уже насчитывает более тысячи видов и восемь тысяч экземпляров животных, отметили в сообщении. В этом году в зоопарке поселились два амурских тигра. В 2017 году там впервые появились трубкозуб и три пары папуанских пингвинов. До конца года в зоосад привезут редких мадагаскарских фосс, а также впервые за 30 лет в нем появится птица-секретарь.