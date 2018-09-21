В Москве перекроют несколько улиц в связи с фестивалем "Круг света"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Движение транспорта по ряду улиц будет ограничено в Москве с 21 по 25 сентября в связи с проведением Международного фестиваля "Круг света", сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

По его информации, в пятницу с 17:00 до 23:00 будет ограничено движение по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до улицы 1-я Радиальная. С 17:00 до 23:30 - по улице Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

С 21 по 23 сентября, а также 25 сентября с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице Крылатская от дома 8 до улицы Нижние Мневники.

25 сентября для транспорта ограничат движение по Проектируемому проезду №6374 от дома 2 до улицы Островная с 18:00 до 23:00.