Участок Филёвской линии московского метро закроют на выходные

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Участок Филёвской линии столичного метро между "Киевской" и "Кунцевской" в выходные будет закрыт для ремонта.

"В ближайшие выходные, 22 и 23 сентября, будет временно прекращено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена.

"Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров. Работа станции "Кунцевская" будет организована только для перевозки пассажиров по Арбатско-Покровкой линии", - сказали в пресс-службе столичной подземки.

В метрополитене также сообщили, что во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. "Компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит двух минут", - добавили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в обычном режиме движение на участке возобновится в понедельник, 24 сентября, в 5:30 утра.