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Москва

Школа по обучению медсестер работать с онкобольными открылась в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Московский Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина открыл первую школу для медицинских сестер онкологического профиля, сообщает пресс-служба центра.

"Около 300 медицинских сестер из Москвы, Московской области и других регионов изучали теорию работы с онкобольными и отрабатывали практические навыки на роботах-манекенах в передовом симуляционном центре", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе центра в субботу.

Медсестер будут обучать профилактике инфекций, использованию лекарственных средств, уходу за больным, правовым аспектам, организации питания пациентов, этике, психологии общения с пациентами, улаживанию конфликтов в коллективе, способам психологического влияния на персонал, методам мотивации персонала и другому.

Проект рассчитан до конца 2019 года.

За это время пройдет 14 "школ" - однодневных занятий с несколькими темами (всего тем 60).

Ожидается, что в следующем году в "школы" пойдут около 3 тыс. медсестер. После этого из числа тех, кто прослушал наибольшее количество тем, будет выбраны несколько медсестер, которые получат гранты на трехнедельную стажировку в Европе.

В июле президент России Владимир Путин одобрил программу борьбы с онкологией, представленную главой Минздрава Вероникой Скворцовой. Минздрав рассчитывает к 2024 году, благодаря программе, добиться снижения смертности от рака до уровня европейского или даже ниже. Летом также стало известно, что Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) направят из федерального бюджета в 2019-2021 годы 330 млрд рублей на борьбу с онкозаболеваниями.

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