Более 860 БПЛА летело в сторону Московского региона в ночь на пятницу

170 дронов сбили на подлете к Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 862 беспилотника летели в сторону Московского региона в ночь на пятницу, большая часть дронов уничтожена на дальних рубежах.

"В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что большая часть беспилотников ликвидирована на дальних рубежах.

Столичный мэр уточнил, что на подлете к Москве нейтрализовано 170 БПЛА.

Ранее Собянин сообщал, что с начала пятницы силы ПВО сбили 87 беспилотников, пытавшихся атаковать Москву.

Аэропорты Московского авиаузла ночью не принимали и не отправляли самолеты. Авиакомпании сообщали о корректировке расписания, часть рейсов направили на запасные аэродромы. В аэропорту Внуково пассажиров всех задержанных рейсов переместили в терминал.