Власти Москвы запланировали купить тысячу автобусов на 15,4 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на поставку городских низкопольных автобусов для нужд ГУП "Мосгортранс", говорится в материалах портала госзакупок.

Дата начала подачи заявок на оба аукциона - 27 сентября 2018 г., дата окончания подачи заявок - 15 октября 2018 г. Дата проведения аукционов в электронной форме - 19 октября. При этом в обоих случаях поставки разбиты на три этапа.

Для I этапа поставки автобусы должны быть выпущены не ранее 2018 года, для II этапа - не ранее 2019 года, для III этапа поставки - не ранее 2020 года. Первый этап запланирован на 10 ноября 2018 г. - 31 декабря 2018 г., второй - 1 января 2019 г. -31 мая 2019 г., третий - 1 января 2020 г. - 30 апреля 2020 г.

В первом случае предполагается закупить в общей сложности 596 автобусов II класса большой вместимости, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора:

- 40 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 12,926 млн руб. за шт. (общая стоимость - 517,053 млн руб.);

- 351 дизельный автобус категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,164 млн руб. за шт. (общая стоимость - 4,621 млрд руб.);

- 21 дизельный автобус категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,323 млн руб. за шт., оснащенный кабиной инструктора (общая стоимость - 279,776 млн руб.);

- 175 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,37 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2,34 млрд руб.);

- 9 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,534 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 121,809 млн руб.).

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млрд 878 млн 969,418 тыс. руб. Источник финансирования - "собственные средства за счет субсидий".

Второй аукцион имеет те же сроки проведения, предполагается закупить в общей сложности 454 автобуса II класса различной вместимости: 56 автобусов большой вместимости (длина до 9,5 м), 378 автобусов особо большой вместимости и 20 автобусов особо большой вместимости с кабиной водителя инструктора:

- 19 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 60 человек и стоимостью 10,293 млн руб. за шт. (общая стоимость - 195,568 млн руб.);

- 128 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,126 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2 млрд 192,145 млн руб.);

- 7 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,283 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 120,978 млн руб.);

- 17 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 60 человек и стоимостью 10,491 млн руб. за шт. (общая стоимость - 178,34 млн руб.);

- 135 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,456 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2,357 млрд руб.);

- 7 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,616 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 123,311 млн руб.);

- 20 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 60 человек и стоимостью 10,629 млн руб. за шт. (общая стоимость - 212,58 млн руб.);

- 115 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,696 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2,035 млрд руб.);

- 6 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,858 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 107,147 млн руб.).

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млрд 521 млн 720,758 тыс. руб. Источник финансирования - также "собственные средства за счет субсидий".

Поставщик будет также обязан обучить водителей и ремонтный персонал "особенностям ремонта и эксплуатации подвижного состава".