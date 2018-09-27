Москва

Власти Москвы запланировали купить тысячу автобусов на 15,4 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на поставку городских низкопольных автобусов для нужд ГУП "Мосгортранс", говорится в материалах портала госзакупок.

Дата начала подачи заявок на оба аукциона - 27 сентября 2018 г., дата окончания подачи заявок - 15 октября 2018 г. Дата проведения аукционов в электронной форме - 19 октября. При этом в обоих случаях поставки разбиты на три этапа.

Для I этапа поставки автобусы должны быть выпущены не ранее 2018 года, для II этапа - не ранее 2019 года, для III этапа поставки - не ранее 2020 года. Первый этап запланирован на 10 ноября 2018 г. - 31 декабря 2018 г., второй - 1 января 2019 г. -31 мая 2019 г., третий - 1 января 2020 г. - 30 апреля 2020 г.

В первом случае предполагается закупить в общей сложности 596 автобусов II класса большой вместимости, в том числе 30 автобусов с кабиной инструктора:

- 40 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 12,926 млн руб. за шт. (общая стоимость - 517,053 млн руб.);

- 351 дизельный автобус категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,164 млн руб. за шт. (общая стоимость - 4,621 млрд руб.);

- 21 дизельный автобус категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,323 млн руб. за шт., оснащенный кабиной инструктора (общая стоимость - 279,776 млн руб.);

- 175 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,37 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2,34 млрд руб.);

- 9 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 85 человек и стоимостью 13,534 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 121,809 млн руб.).

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млрд 878 млн 969,418 тыс. руб. Источник финансирования - "собственные средства за счет субсидий".

Второй аукцион имеет те же сроки проведения, предполагается закупить в общей сложности 454 автобуса II класса различной вместимости: 56 автобусов большой вместимости (длина до 9,5 м), 378 автобусов особо большой вместимости и 20 автобусов особо большой вместимости с кабиной водителя инструктора:

- 19 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 60 человек и стоимостью 10,293 млн руб. за шт. (общая стоимость - 195,568 млн руб.);

- 128 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,126 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2 млрд 192,145 млн руб.);

- 7 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,283 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 120,978 млн руб.);

- 17 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 60 человек и стоимостью 10,491 млн руб. за шт. (общая стоимость - 178,34 млн руб.);

- 135 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,456 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2,357 млрд руб.);

- 7 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,616 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 123,311 млн руб.);

- 20 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 60 человек и стоимостью 10,629 млн руб. за шт. (общая стоимость - 212,58 млн руб.);

- 115 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,696 млн руб. за шт. (общая стоимость - 2,035 млрд руб.);

- 6 дизельных автобусов категории М3 вместимостью 140 человек и стоимостью 17,858 млн руб. за шт., оснащенных кабиной инструктора (общая стоимость - 107,147 млн руб.).

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млрд 521 млн 720,758 тыс. руб. Источник финансирования - также "собственные средства за счет субсидий".

Поставщик будет также обязан обучить водителей и ремонтный персонал "особенностям ремонта и эксплуатации подвижного состава".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублейСнос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницамиПодробнее
 Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
Ранее она занимала должность главы аппарата мэра и правительства МосквыПодробнее
 Собянин вступил в должность мэра МосквыСобянин вступил в должность мэра Москвы
Церемония прошла в концертном зале парка "Зарядье"Подробнее
 "Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней
Дожди прекратятся, а температура поднимется выше 20 градусовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве6 фото
26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКремль прокомментировал расследование о Боширове-ЧепигеВ РоссииСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОВ РоссииГосдума приняла закон о пенсионной реформеСпортЧемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в ГерманииВ миреПравительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400В РоссииВ Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"

Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге

Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеДмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президент Подробнее

Из горящего дома в Томске эвакуировали 350 человек

В Петербурге закрылась школа, где учились дети иностранных дипломатов

Власти Москвы запланировали купить тысячу автобусов на 15,4 млрд рублей

АСВ оценило ущерб от бывших собственников и руководителей финорганизаций в 1,2 трлн рублей

Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО

Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОО замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствие Подробнее

Счетная палата ФРГ усомнилась в необходимости пожизненного содержания для экс-канцлеров

В Казани возбудили дело об избиении мужчиной подростка-инвалида

Сотрудница посольства Ливии в РФ заявила в полицию о домогательствах начальника

Петербургский депутат попросил убрать рекламу при подключении к Wi-Fi в метро

Путин встретится с канцлером Австрии Курцем на следующей неделе

Около 50% россиян едут в отпуск с ручной кладью, чтобы сэкономить на провозе багажа

Второй человек за день погиб под колесами поезда на Казанском направлении в Подмосковье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');