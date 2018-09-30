Декоративный элемент фасада отслоился у здания в центре Москвы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Частичное отслоение декоративного элемента фасада здания произошло в воскресенье по адресу 1-й Спасоналивковский переулок дом 18, строение 2, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры ЦАО.
"Дом находится в управлении ТСЖ, пострадавших нет", - сказал представитель префектуры.
Он добавил, что коммунальными службами проведена уборка территории у дома.
Ранее ряд СМИ сообщили об обрушении части фасада здания в 1-м Спасоналивковском переулке и поврежденных автомобилях.