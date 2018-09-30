Декоративный элемент фасада отслоился у здания в центре Москвы

29 сентября 10:16

Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье

По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нет Подробнее

27 сентября 08:51

"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла

Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансировании Подробнее

25 сентября 07:23

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветер Подробнее

24 сентября 19:02

Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября