Вестибюли метро "Нахимовский проспект" и "Чертановская" по вечерам будут закрывать на ремонт

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Режим работы вестибюлей станции "Нахимовский проспект" изменится 10 и 11 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в понедельник.

"Для ремонта пассажирской зоны в эти дни они будут попеременно закрываться в 22:00", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что с 22:00 понедельника, 10 декабря, и до открытия метрополитена во вторник, 11 декабря, для пассажиров закрывается северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (выход к Нахимовскому проспекту). Южный вестибюль открыт для пассажиров до 01:00.

С 22:00 вторника, 11 декабря, и до открытия метрополитена в среду, 12 декабря, для ремонта закрывается южный вестибюль станции (выход к улице Азовская). Для входа в метро и выхода в город в вечернее время пассажиры смогут пользоваться северным вестибюлем станции, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, 11 и 12 декабря северный вестибюль станции "Чертановская" будет закрываться в 22:00.

"Ограничения необходимы для проведения ремонта в пассажирской зоне", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе сообщили, что режим работы северного вестибюля станции "Чертановская" (выход к Балаклавскому проспекту) Серпуховско-Тимирязевской линии будет изменен 11 и 12 декабря.

"В эти дни он закрывается для проведения ремонта в пассажирской зоне с 22:00 и до открытия станции на следующий день, до 5:30. В вечернее время пассажиры смогут пользоваться противоположным, южным, вестибюлем станции", - добавил собеседник агентства.