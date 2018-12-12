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Москва

Тела двух мужчин найдены на подземной парковке на севере Москвы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Следователи выясняют причины смерти двух мужчин, тела которых нашли на подземной парковке жилого дома на севере Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сегодня утром в помещении туалетной комнаты подземного паркинга одного из жилых домов по улице Базовская обнаружены тела двух мужчин 1980 и 1986 годов рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, "при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не зафиксировано".

"В настоящее время следователи работают на месте. Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы", - сказала Иванова.

Она не уточнила личных данных погибших.

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