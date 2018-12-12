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Москва

Все парковочные места в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На улицах Москвы можно будет бесплатно парковаться в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января, сообщила в среду пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В ведомстве подчеркнули, что без оплаты можно будет припарковаться в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки.

"В государственные праздничные дни, как и прежде, оставлять машину бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы", - сказали в АМПП.

Как сообщили в пресс-службе, с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года плоскостные парковки со шлагбаумом также будут работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что тарифы на парковку в центре Москвы повысятся с 15 декабря. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и на нескольких сильно загруженных участках у ТТК, при этом стоимость вырастет только днём с 8:00 до 21:00. Возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинной, Романова переулка и ряд других улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей.

Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Кроме того, парковки на 237 центральных улицах Москвы с 15 декабря станут платными по воскресеньям.

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