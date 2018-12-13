Москвичей попросили отказаться вечером от личного транспорта из-за снегопада

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Дорожная ситуация в Москве из-за снегопада осложнится, из-за чего столичных автомобилистов просят в вечерний час пик в четверг пересесть на общественный транспорт.

"В течение дня в Москве продолжится снегопад. Погода ухудшится к вечернему часу пик, так как интенсивность осадков усилится. По возможности, откажитесь сегодня вечером от поездок на личном автомобиле", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы в четверг.

По словам собеседника агентства, видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

"Пользуйтесь городским транспортом. Метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме и готовы перевозить всех желающих", - сказали в ЦОДД.