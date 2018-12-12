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Москва

К концу недели в Москве похолодает до минус 18

По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четверг

К концу недели в Москве похолодает до минус 18
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра очень сложный и некомфортный день для москвичей: с утра будет 0, а к вечеру температура опустится до -5 градусов, так называемый обратный ход температуры, и прогнозируется снег. Нужно отметить, что при понижении температуры на тротуарах и дорогах сильная гололедица", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

По словам метеоролога, похолодание продолжится из-за антициклона, приближающегося к Москве с северо-запада: в пятницу от -4 до -9, в субботу днем до -7, ночью до -12. В выходные центр антициклона окажется над Москвой, и "температуры будут суровыми", сказал Вильфанд.

"В ночь на воскресенье около -15, днем -10 и местами даже -12, то есть даже дневные температуры низкие. В ночь на понедельник -13...-18, днем -10...-13", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что антициклон на выходных обеспечит появление солнца, а вероятность осадков невелика. Тем не менее, солнечные лучи почти не будут греть из-за выхолаживания подстилающей поверхности.

Таким образом, подчеркнул Вильфанд, если в начале текущей недели температура выше нормы на 6-7 градусов, то к концу недели она будет ниже нормы на те же 6-7 градусов.

"За несколько дней температура понизится примерно на 15 градусов", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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Теги: Москва, Гидрометцентр
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