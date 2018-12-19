Москва

В Подмосковье будут судить мошенников, похищавших люксовые машины из салонов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приступит к рассмотрению уголовного дела против 16 членов преступной группы и двух помогавших им экс-автоинспекторов, занимавшихся хищением автомобилей премиум-класса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении членов этнической преступной организации. Перед судом предстанут 18 человек, среди которых два бывших сотрудника госавтоинспекции Москвы и четыре работника лизинговых компаний", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе (части 1, 2 статьи 210 УК РФ) и 17 эпизодах группового мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2015-2016 годы Хизар Чапаев, Арслан Абдуллаев, Салман Исмаилов, совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек), совершали хищения новых автомобилей премиум-класса путем обмана сотрудников лизинговых компаний из автосалонов, находящихся на территории Московской области", - сказала Петренко.

Впоследствии машины продавали иностранным гражданам и вывозили за пределы РФ. "Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества составил более 40 млн рублей, а объем уголовного дела - 175 томов", - сказала представитель СК.

В отношении трех соучастников уголовные дела ранее были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, и по ним вынесены обвинительные приговоры, фигуранты приговорены к реальному лишению свободы. "Девять человек до настоящего времени находятся в федеральном розыске", - сказала Петренко.

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