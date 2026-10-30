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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 62

Московские аэропорты временно не обслуживают рейсы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 25 беспилотников, летевших в направлении столицы.

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Таким образом, их общее количество с начала пятницы достигло 62.

В своем канале в Max Собянин отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее в пятницу сообщалось о 37 дронах, пытавшихся атаковать Москву.

Аэропорты Московского авиаузла временно не принимают и не отправляют самолеты. Авиакомпании вынужденно корректируют расписание, часть рейсов направлена на запасные аэродромы. В аэропорту Внуково пассажиров всех задержанных рейсов переместили в терминал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
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