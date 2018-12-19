На застройщика ЖК Sky House в Москве завели дело о мошенничестве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждено в отношении застройщика ЖК "Sky House" на Мытной улице, сообщает в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "Олтэр" - застройщика жилого дома по адресу: ул. Мытная, д. 40-44.

"Обязательства перед дольщиками ЖК "Sky House" не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты комитета выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения, т.е. деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению. Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки", - отметил зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

В ведомстве сообщили, что гражданам, которые вложили средства в строительство этого ЖК, необходимо обращаться в следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для признания их потерпевшими в рамках уголовного дела.

Sky House - проблемный объект, строящийся с 2008 года. Завершить возведение Sky House площадью 145,2 тыс. кв. м планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Жилой комплекс готов на 90%, но сдать его в эксплуатацию мешают незаконченная отделка, работы по прокладке внутренних инженерных сетей и конфликт инвестора с властями города.

Как сообщалось, "Олтэр" не перечислил городу $101,17 млн для получения в собственность жилья на Мытной улице. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить $207 млн, включая основной долг и неустойку. Суд удовлетворил требования властей частично: застройщик должен уплатить $35,6 млн в связи с истечением срока давности претензии.