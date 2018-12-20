Беременные в Подмосковье смогут заменить бесплатное питание денежной выплатой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Возможность предоставления вместо бесплатного питания денежной выплаты будет предоставлена беременным и кормящим женщинам в Московской области. Соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты Мособлдумы в четверг.

Речь идет о законе "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет". Данный документ был принят в первом и втором чтениях на прошедших ранее заседаниях регионального парламента.

При подготовке к третьему чтению в Мособлдуму поступила поправка к документу от губернатора Подмосковья.

"Поправка содержит положение, предусматривающее возможность обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет не только в натуральной форме, но и с помощью денежной выплаты", - сказал в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев.

Он добавил, что поправку рассмотрели на межведомственной комиссии и поддержали.

По словам Голубева, в настоящее время областной Минздрав занят разработкой порядка замены питания денежной выплатой.

Депутаты поддержали принятие поправки и в целом закона в третьем чтении.

Закон вступит в силу после его опубликования.