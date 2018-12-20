В Подмосковье появилась должность управляющего делами губернатора и правительства

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мособлдума на заседании в четверг в трех чтениях приняла закон об учреждении должности управляющего делами губернатора и правительства Московской области.
"Проектом закона предлагается учредить новую государственную должность Московской области - управляющий делами губернатора Московской области и правительства Московской области", - представил депутатам законопроект постоянный представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев.
Принятие закона поддержали большинство депутатов.