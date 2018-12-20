В Подмосковье появилась должность управляющего делами губернатора и правительства

Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружие Подробнее

Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыезде Подробнее

В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"

В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки

260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного района Подробнее

17 декабря 11:13

В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"

В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительство Подробнее

17 декабря 10:11

Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском

Под завалами может находиться до восьми человек Подробнее

17 декабря 08:26

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов

С 15 декабря парковка на части улиц в центре столицы подорожала до 380 рублей в час и стала платной по воскресеньям Подробнее

16 декабря 12:18

Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю