Ревнивый москвич напал на бывшую девушку и ее нового возлюбленного, а затем покончил с собой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы в результате нападения ревнивого молодого человека, который потом покончил с собой в Москве, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

По ее словам, утром в понедельник 27-летний мужчина на лестничной площадке жилого дома, расположенного в поселении Внуковское, на почве ревности напал с ножом на свою бывшую девушку и ее нового молодого человека.

"Позднее, нападавший был обнаружен около многоквартирного жилого дома. Предварительно, мужчина совершил суицид. Пострадавшие с ножевыми ранениями были госпитализированы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- сказала представитель Иванова.