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Москва

В Подмосковье завели дело на полицейского, лишившегося глаза и кисти при разборке патрона

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский участковый, подорвавшийся в Подмосковье при манипуляциях с боеприпасом, стал подозреваемым по делу о незаконном обороте взрывчатки, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По данным следствия, 15 декабря на своем дачном участке в поселке Ликино-Дулево полицейский пытался разобрать взрывоопасный предмет с помощью топора и других инструментов. В результате произошел взрыв, из-за которого участковый лишился глаза и кисти.

После госпитализации полицейский дал показания. Он рассказал, что инцидент произошел возле дороги, когда он дотронулся до подозрительного предмета. Показания не подтвердились, сказала Врадий.

Она отметила, что в ходе осмотра в жилых и подсобных помещениях на территории дачного участка полицейского были обнаружены винтовки, автомат, пулемет, гранаты, в том числе времен Великой Отечественной войны. "В ходе следствия будут установлены каналы их приобретения и возможного сбыта", - сказала Врадий.

Ранее сообщалось о доследственной проверке по факту взрыва неизвестного предмета в Подмосковье.

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Теги: Москва, Московская область
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