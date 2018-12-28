В десятках городов РФ день Ильи Муромца отметят 1 января пробежкой и молебном

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Акция "Муромская дорожка", в рамках которой состоятся пробежки, тренировки с известным спортсменами и молебен преподобному Илье Муромцу, пройдет в более чем 50 городах, сообщили "Интерфаксу" в пятницу инициаторы мероприятия из движения "Сорок сороков".

На этот раз "Муромская дорожка" пройдет при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, созданной в 2018 году. Члены комиссии, среди которых известные спортсмены Николай Валуев, Александр Карелин, Светлана Журова, Владислав Третьяк, оказывают активную поддержку акции.

В движении отметили, что во многих регионах священники РПЦ лично участвуют в организации пятой международной "Муромской дорожки", сотрудничая с именитыми российскими спортсменами, которые будут проводить тренировки 1 января.

К участию в праздничных тренировках и пробежках в рамках "Муромской дорожки" приглашаются все желающие. В Москве сбор участников состоится 1 января в 13:00 у школы бокса "Торпедо" по адресу: Восточная улица, д 4, Восточная трибуна.