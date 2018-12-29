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Москва

В Москве задержан подозреваемый в убийстве владельца нефтесервисной компании "Мастер-нефть"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве владельца нефтесервисной компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова в Москве.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова в субботу.

По её словам, ночью 28 декабря 2018 года в лифтовом холле одного из жилых домов, расположенного улице Гарибальди в Москве, обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области туловища и головы.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о Шаляхове.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления",- добавила Иванова.

В свою очередь источник агентства пояснил, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью Шаляхова.

"Речь идёт о бытовом конфликте. Задержанный - сожитель бывшей жены Шаляхова", - сказал собеседник агентства.

"Мастер-Нефть" - нефтесервисная компания, создана в 2001 году. Выручка за 2017 год, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 2,37 млрд рублей. Компания, в частности, занимается ремонтом скважин на нефтяных месторождениях в Коми и Западной Сибири, говорится на ее сайте.

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Теги: Москва, Мастер-нефть, Шалва Шаляхов
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